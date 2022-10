Presidente da Câmara Municipal critica MDB, e ressalta que partido nunca apoiou o PT no Acre

- Publicidade -

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N.Lima (Progressistas), subiu à tribuna, na manhã desta quarta-feira, 26, para criticar a postura do deputado federal Flaviano Melo e demais membros do MDB do Acre, que se reuniram na terça-feira, 25, com o ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT), para tratar sobre apoio ao petista Lula, no Estado, no segundo turno das eleições de 2022.

“Estamos nos aproximando do segundo turno do pleito presidencial, que acontece neste domingo, 30. E, não poderia deixar de falar, do encontro de ontem, da reportagem que foi compartilhada comigo. O ex-governador Jorge Viana entrando na sede do MDB, pedindo apoio para a candidatura do Lula. Aquilo me chamou atenção, pois ele saiu do prédio acompanhado do Flaviano”, indagou o parlamentar.

N. Lima foi diretor ao dize: “Seria o absurdo do absurdo, o MDB do Acre, apoiar o PT, já que nunca na história do Estado, o partido apoiou os petistas, nem em Rio Branco, e nem nos demais municípios. Fiquei me perguntando o tamanho da ‘cara de pau’ dos dirigentes da agremiação de esquerda irem lá na sede do MDB fazer esse tipo de proposta. Se o MDB aceita isso, será a queda do partido no Estado”, concluiu o vereador.

