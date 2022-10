Preocupados com situação do clube, sócios do Atlético-AC exigem transparência da diretoria

Um grupo de sócios do Atlético-AC não está satisfeito com a transparência da gestão do presidente Elison Azevedo, que comanda o Galo Carijó pelo segundo mandato consecutivo, e procurou apoio jurídico para tentar ter acessos a documentos oficiais do clube relacionados a balanços financeiros, atas de assembleia e pareceres do Conselho Fiscal.