‘Prêmio MPT na Escola 2022’ terá participação de estudante de Sena madureira

A estudante Luiara do Nascimento, da Escola Raimundo Magalhães, de Sena Madureira, está entre os estudantes que apresentaram os três trabalhos vencedores da etapa nacional do Prêmio MPT na Escola 2022, com o tema “A escola no combate ao trabalho infantil”, na categoria Poesia.

O concurso é uma iniciativa do Ministério Público de Trabalho (MPT) para fomentar produções literárias, artísticas e culturais de estudantes na rede pública de ensino. A jovem, estudante do 5º ano, concorreu com candidatos de outras 19 regionais e irá representar a regional Rondônia e Acre. Na categoria em que concorreu, também foram indicados à final os trabalhos de duas outras alunas: Alice Costa Lemos (regional Rio Grande do Sul) e Tassiara Kamilly Lucas (regional Amazônia e Roraima).

A coordenadora de ensino da Raimundo Magalhães, Rosângela Alcântara, explica que o projeto engloba uma série de ações voltadas ao debate sobre o trabalho infantil e que a escola participou do concurso nas categorias Poesia e Desenho. “Oficinas foram incluídas nas rotinas e sequências didáticas designadas pela coordenação pedagógica, com participação dos professores nas atividades de apoio, orientação e acompanhamento das produções”, relata.

A premiação final ocorrerá em 1º de dezembro em uma cerimônia virtual. O dia é esperado com expectativa pela aluna, comunidade escolar e família da estudante: “Eu estou muito feliz de ter participado, e eu, meus amigos e minha família estamos muito orgulhosos”.

