Prefeitura de Brasiléia realiza palestra de combate ao câncer de mama no Centro do Idoso

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria de saúde realizou nesta segunda-feira 17, no Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva, palestra a respeito da prevenção e combate contra o câncer de mama.

A palestra foi ministrada pela enferneira Marli Palma, Coordenadora da unidade de saúde Simão Mansour Bartha.

A equipe da secretaria de saúde vem realizando diversas atividades em todas as unidades de saúde em alusão ao Outubro Rosa, uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama.

De acordo com a enfermeira Marli Palma, a palestra foi muito importante pra o público-alvo. ” Hoje reunimos as mulheres acima de 50 anos e falamos sobre os cuidados com a saúde da mulher, a importância de se cuidar e realizar os exames necessários”, disse.

A coordenadora do Centro do Idoso,Suellen Araújo participou da palestra. ” Foi um momento muito importante de conhecimento à respeito do câncer de mama e de colo uterino. Com as informações corretas, as mulheres conseguem se prevenir contra as doenças. A palestra foi muito bem explicativa, onde todas puderam entender a importância da prevenção”, afirmou Suellen.

Ascom