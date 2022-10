Prefeito do Bujari decreta ‘situação de emergência’ após 30 dias sem água no município

É que o único açude de onde é feita a captação de água para abastecer toda a cidade secou devido ao período de seca. Nesta semana, os moradores chegaram a protestar.

“Considerando o comprometimento da normalidade na cidade de Bujari, causado pela estiagem e falta de abastecimento de água, e que o município e seus habitantes necessitam de apoio complementar no abastecimento, dada a extensão dos danos e a necessidade de recursos técnicos, humanos, materiais e financeiros, fica declarada situação anormal, caracterizada como situação de emergência nas áreas afetadas pela estiagem no município, em virtude da ocorrência de desastre classificado e codificado como estiagem”, diz parte do documento.

O decreto entra em vigor a partir da data de publicação e tem data de validade de 90 dias, e pode ser prorrogado por igual período.

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que a captação é feita de um açude, mas ele secou e, há pelo menos 30 dias, a cidade sofre sem o abastecimento. Nesse período, eles têm contado com apoio do governo que enviou caminhões pipa, mas mesmo assim não é suficiente.

Com a declaração de emergência, os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) sediados no estado ficam autorizados a prestar apoio suplementar às regiões afetadas. Além disso, permite que a prefeitura faça uso de propriedades particulares.

A prefeitura informou que eles fazem, nesta sexta, visita a uma propriedade na BR-364, para tentar fazer a captação do açude.

Fonte/ A Gazeta do Acre