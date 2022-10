Prefeito de Rio Branco parabeniza aos eleitos pela população

- Publicidade -

Passada as eleições, é hora de respeitar a vontade soberana do povo, parabenizar os eleitos, e desejar-lhes sucesso na missão de servir a nossa gente.

Desejo ao governador reeleito, Gladson Cameli, ao futuro senador Alan Rick, e aos deputados eleitos, a serenidade necessária para conduzir o povo acreano a dias melhores.

Como prefeito da capital do estado, me coloco à disposição para trilharmos unidos o caminho do desenvolvimento.

Por fim, quero agradecer ao povo acreano pelo carinho com que fui recebido durante a campanha eleitoral, e afirmar que continuarei trabalhando incansavelmente pela prosperidade do nosso tão amado estado do Acre.

Tião Bocalom – Prefeito de Rio Branco