Prefeito de Rio Branco começa a distribuir calcário adquirido a produtores rurais

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou na manhã desta quinta-feira, 27, o primeiro carregamento de calcário adquirido pela prefeitura e que começa a ser distribuído ao produtores de Rio Branco.

A primeira entrega aconteceu na propriedade do agricultor Antônio Carlos, localizada na Vila Benfica, região do Segundo Distrito da capital acreana.

Para o trabalhador rural, que vai plantar milho e arroz, esse incentivo da prefeitura ajuda no crescimento e fortalece a produção de Rio Branco.

“A certeza é de que agora teremos maior produção e produtos de qualidade. Todos sabem que o calcário ajuda muito na correção do solo, mas o pequeno produtor não tem condições de comprar pois esse produto é caro, mas com esse incentivo do prefeito Bocalom vai ajudar no crescimento e teremos uma produção mais forte e de maior qualidade”, afirmou o produtor.

Tião Bocalom voltou a enfatizar que Rio Branco tem potencial agrícola e que se trabalhar de forma organizada e séria em pouco tempo não será preciso mais importar produtos como arroz, feijão, milho, entre outros grãos.

“Rio Branco tem um potencial agrícola de excelência, temos produtores que gostam de trabalhar, então, se trabalharmos de forma organizada, séria e se incentivamos a produção e pouco tempo começaremos a parar de importar produtos de outros estados. O Acre, como um todo, tem tudo para ser autosuficiente na produção de grãos, basta dar incentivos e trabalhar direitinho que as coisas acontecem”, enfatizou Bocalom.

O ato de entrega contou com a participação de secretários, servidores e vereadores.