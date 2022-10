Prefeito Bocalom firma parceria com Energisa para Projeto “1001 dignidades”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do secretário municipal da Casa Civil, Valtim José, recebeu nesta sexta-feira (14), o presidente do Grupo Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva. Na ocasião, o gestor apresentou o projeto “1001 dignidades”, que visa a construção de 1.001 casas populares em um único dia.

De acordo com o prefeito, por se tratar de unidades habitacionais sociais, a intenção é buscar cada vez mais parceiros, devido ao alto custo do projeto.

“A gente sabe o custo que é investir em infraestrutura para energia elétrica dessas casas, então, chamamos o presidente, que prontamente nos atendeu. Nós apresentamos o projeto, ele gostou muito e garantiu que teremos uma boa parceria para poder reduzir os custos dessas unidades”, afirmou o prefeito.

O presidente da Energisa reforçou sobre a importância do projeto e garantiu que a empresa será parceira da prefeitura no mesmo.

“Um projeto muito importante que vai atender a comunidade, e nós da Energisa estaremos presentes aqui, na construção da infraestrutura da rede elétrica, iremos preparar o cronograma e com certeza estaremos ao lado, para a execução desse importante projeto”.

De acordo com o prefeito, o planejamento deve ficar pronto já no mês de novembro para, então, dar início às construções.

Dircom