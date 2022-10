Prefeito Bocalom assina projeto de lei de loteamentos abertos monitorados na capital

- Publicidade -

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na manhã desta terça-feira, 25, o projeto de lei de loteamentos abertos monitorados, que tem como finalidade oferecer mais segurança aos moradores destes locais. A ideia foi apresentada por empreendedores da Imobiliária Ipê.

“Esse é um jeito moderno de poder gerenciar a ocupação urbana da nossa Rio Branco. Isso é novo para nós, mas para outros países é coisa antiga. No Brasil, temos exemplos como Maringá, Londrina e algumas cidades do Mato Grosso. Temos que copiar coisas boas. A Ipê trouxe essa sugestão e acatamos imediatamente”, disse Tião Bocalom.

O prefeito também destacou que a proposta será um diferencial em sua gestão. “Melhoraremos a questão da Segurança Pública, do embelezamento da cidade, mais limpa e cuidada. Tudo isso valoriza as propriedades. Um projeto desse engrandece muito mais a nossa capital, apesar de ser a segunda capital mais pobre do Brasil, a gente é enjoado e queremos sim, ser exemplo para todo país”.

José Eduardo de Moura Leite, proprietário da Ipê Imobiliária, enfatizou que o projeto é revolucionário.

“Isso no ponto de vista de administração dos bairros, ou loteamentos. O bairro monitorado por câmeras e administrado pelo presidente da localidade será feito mediante o pagamento de uma taxa, que deve variar de R$ 30, R$ 60 ou R$ 80 ao mês, cerca de 10% de uma taxa de condomínio, isso conforme as benfeitorias que irão ser feitas, além da segurança, por meio de monitoramento das câmeras, que serão disponibilizadas pela Ipê”.

O coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar da prefeitura de Rio Branco, frisou que a medida colabora com os investimentos que a gestão municipal já tem feito em videomonitoramento para garantir a segurança da população riobranquense.