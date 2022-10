Pré-venda do iPhone 14 começa nesta sexta-feira (7/10)

- Publicidade -

A pré-venda do novo celular da Apple, o iPhone 14, começa nesta sexta-feira (7/10). Os aparelhos adquiridos serão entregues apenas na próxima semana, no dia 14 de outubro. A empresa possibilita o parcelamento dos novos modelos em até 12 parcelas sem juros, além disso oferece 10% de desconto no pagamento à vista.

A pré-venda no Brasil começa um mês após o lançamento dos aparelhos nos Estados Unidos. São quatro novos modelos: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. O valor dos aparelhos pode chegar a 14,09 vezes o salário mínimo atual, de R$ 1.100.