Prazo é prorrogado até novembro; Mais de 65 mil famílias de Rio Branco fizeram revisão do Cadastro Único

Foi prorrogado até o dia 14 de novembro, o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), do Programa Auxílio Brasil. O recadastramento terminaria nesta sexta-feira, 14, mas o beneficiário terá mais 30 dias para atualizar as informações. Em Rio Branco, mais de 65 mil já fizeram a atualização, segundo a coordenação do CadÚnico.

Segundo a coordenadoria, desde julho deste ano, 65.452 famílias estão cadastradas no programa social. Desse total, 43.971 estão recebendo o Auxílio Brasil.

A revisão cadastral consiste em solicitar a atualização dos registros do Cadastro Único a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração.

Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.

A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias.

Os beneficiários podem verificar se seus dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio do aplicativo do CadÚnico, disponível para download no endereço eletrônico governo.

A Gazeta do Acre