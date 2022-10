Poucos sabem, mas Datena é casado há décadas e já se declarou ao vivo na Band: “Razão da minha vida”

Quem acompanha o mundo dos famosos sabe que o jornalista José Luiz Datena, atual contratado da Bandeirantes, é bastante discreto em sua vida pessoal. O âncora do policialesco está casado há 44 anos, sendo que muitos não faziam ideia de que o jornalista está há tanto tempo com a mesma companheira. Em uma edição do seu programa exibido no ano passado, o comunicador dedicou um tempo para se declarar a sua amada, Matilde.

Na atração exibida na Bandeirantes o jornalista elogiou a mulher e revelou que mais cedo havia se ajoelhado para homenagear a companheira: “Eu tô completando 44 anos de casado com minha esposa, a Matilde, que é a razão da minha vida. Ela merece todas as homenagens porque me aguentar por 44 anos não é moleza. Mas, meu amor, eu vivo por você. Até fiquei de joelhos hoje lá na rádio, não conseguir levantar depois, mas fiz o máximo que eu podia”, disse Datena.

TV Foco