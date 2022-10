Por supostas irregularidades em concurso público, ‘Conselho de Saúde’ pede esclarecimentos da SESACRE

“Solicitamos, ante ao exposto, em caráter de urgência, informações acerca das possíveis irregularidades na aplicação do presente exame, bem como cópia dos documentos já encaminhados aos órgãos de controle/fiscalizador”, diz o documento, assinado por Elenilsom de Souza, presidente do Conselho.

A direção do órgão colegiado destacou que as denúncias foram recebidas no dia 24 de outubro, além da cópia de documentos já encaminhados ao Ministério Público e Defensoria Pública do Acre, estes dois últimos foram protocolados no dia 19.

Cleber Bezerra, um dos candidatos que se sentiu prejudicado no certame, disse que o CES ouviu relatos sobre as exigências das assinaturas na folha de redação, além de outras irregularidades noticiadas pelas redes sociais.

“Informamos que já fomos ao Ministério Público, falamos sobre o quanto todas essas ocorrências trazem prejuízos para a própria Sesacre, haja vista a incerteza de uma avaliação impessoal e justa na escolha de seus profissionais”, frisou Bezerra.

A reportagem tentou contato com a secretária de Saúde do Estado, porém, não obteve êxito.

