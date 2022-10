Por suposta boca de urna em Rio Branco, fiscais do PT são conduzidos a Polícia Federal para esclarecimentos

- Publicidade -

Dois fiscais, com carros com adesivo do candidato Lula, do PT, foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Rio Branco, na manhã deste domingo, 30, para prestar esclarecimentos por possível boca de urna, ao estacionar os veículos em uma escola.

O advogado do partido, Daniel Zen, relatou que eles estavam estacionando em uma escola, quando os policiais federais foram até o local para averiguar os fatos e acabaram conduzindo os fiscais à sede da PF. Porém, ele nega a prática de boca de urna.

“Eles estacionaram seus carros que estavam adesivados, no estacionamento da escola. Muito embora, do estacionamento até o local da seção, exista a distância mínima regulamentar, prevista em lei, as autoridades entenderam que era melhor os esclarecimentos. Mas, não havia nenhuma conduta típica que caracterizasse a chamada boca de urna, que é a distribuição de material de campanha, ou aliciamento para votação. Então, a questão aqui é só mesmo de esclarecer os fatos”, disse Zen.

Fonte/ A Gazeta do Acre