Por questões financeiras, Barcelona quer antecipar despedida de Piqué

Ídolo e uma das principais figuras de um dos períodos mais vitoriosos da história do Barcelona, Gerard Piqué pode ter sua despedida do clube catalão antecipada. Com contrato até o final de junho de 2024, Piqué estaria sendo convencido pela diretoria do Barça a deixar a equipe antes do fim do contrato, segundo informação do jornal Sport.

O motivo para que Joan Laporta, presidente do Barcelona, e o vice-presidente econômico, Eduard Romeu, tentam convencer o defensor de 35 anos a deixar o clube antes do prazo estipulado seria a situação financeira do clube. Visando uma redução drástica na folha salarial do plantel, o time culé pretende encerrar os contratos com o zagueiro, Jordi Alba e Sergio Busquets. A estimativa é de que com o fim desses três contratos, a equipe consiga diminuir o gasto salarial de 656 milhões de euros para 500 milhões de euros. A meta é de que essa redução ocorra antes da temporada 2024/25. Após a vitória do Barcelona por 3 x 0 diante do Villarreal nesta quinta (20/10), Xavi destacou a importância de Piqué dentro da equipe. “Jogando ou não, ele é um exemplo em letras maiúsculas no vestiário. Nada mal. Ele é um exemplo de capitão”, destacou. Antes do início da atual temporada, Xavi teria avisado Piqué de que ele jogaria bem menos. Koundé tem sido a opção do treinador para o time titular. Metrópoles