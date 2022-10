Por que o melhor jogador do mundo é só o 219º colocado na Chuteira de Ouro?

Vencedor da Bola de Ouro pela primeira vez na carreira e novo detentor do título de melhor jogador do mundo (pelo menos, de acordo com a eleição da revista “France Football”), Karim Benzema ocupa apenas a 219ª colocação na atual edição da Chuteira de Ouro.

O centroavante do Real Madrid marcou somente quatro gols neste começo de temporada do Espanhol. E, como cada bola na rede na La Liga tem valor duplo, soma oito pontos na corrida pelo prêmio de artilheiro máximo dos campeonatos nacionais da Europa em 2022/23.

A marca é insuficiente para colocar o camisa 9 francês no top 200 da Chuteira de Ouro. O norueguês Amahl Pellegino, que atua no Bodo/Glimt e lidera a disputa, já tem 31,5 pontos acumulados até o momento.

Na atual temporada, Benzema não é nem mesmo o artilheiro do Real. Com cinco gols na soma de todas as competições, ele está atrás de Vinícius Júnior (sete) e empatado com Rodrygo e com o uruguaio Federico Valverde.

O principal motivo da escassez de gols do melhor jogador do mundo é sua condição física. O francês perdeu três jogos do time espanhol no meio do mês passado devido a uma lesão muscular. Quando retornou, foi a campo duas vezes e voltou a ser desfalque por uma recaída da contusão.

Aparentemente recuperado e correndo para chegar à Copa do Mundo com 100% da sua capacidade, Benzema participou de 88 minutos do clássico contra o Barcelona, no último semana, meteu uma bola nas redes do arquirrival na vitória por 3 a 1 e gerou expectativas de que agora poderá crescer na Chuteira de Ouro.

O maior vencedor da história do prêmio é Lionel Messi, que levantou seis troféus (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019). Nesta temporada, o craque argentino já marcou cinco vezes pelo Paris Saint-Germain na Ligue 1 francesa e aparece na 129ª posição (dez pontos).

Sem grandes goleadores consagrados no cenário internacional na atualidade, o Brasil já completou 20 anos de jejum. A última vez em que o país do futebol faturou o prêmio foi em 2001/2002, com Jardel, na época jogador do Sporting.

O ex-centroavante do Grêmio também levantou o troféu em 1998/1999. Além dele, apenas Ronaldo (1996/1997) já havia colocado a terra pentacampeã mundial no lugar mais alto do pódio.

Desta vez, o futebol brasileiro pelo menos está presente no top 10 da Chuteira de Ouro. Em alta no PSG, Neymar ocupa a nona posição, com 18 pontos, e está empatado com nomes como Harry Kane (Tottenham) e o atual campeão, Robert Lewandowski (Barcelona).

O “Blog do Rafael Reis” publica semanalmente, sempre às terças-feiras, parciais da corrida pelo posto de artilheiro máximo do Velho Continente. Essa seção ficará paralisada apenas durante o período de disputa da Copa do Mundo.

Confira a classificação da Chuteira de Ouro

1 – Amahl Pellegrino (NOR, Bodo/Glimt): 31,5 pontos (21 gols)

2 – Erling Haaland (NOR/Manchester City): 30 pontos (15 gols)

3 – Raimond Krollis (LET/Valmiera): 22 pontos (22 gols)

4 – Alexander Jeremejeff (SUE/BK Häcken): 21 pontos (21 gols)

Bobur Abdikholikov (UZB/BGU Minsk): 21 pontos (21 gols)

6 – Zakaria Beglarishvili (GEO/Levadia): 20 pontos (20 gols)

7 – Ole Christian Saeter (NOR/Rosenborg): 19,5 pontos (13 gols)

Tobias Heintz (NOR, Sarpsborg): 19,5 pontos (13 gols)

9 – Jonathan David (CAN, Lille): 18 pontos (9 gols)

Harry Kane (ING/Tottenham): 18 pontos (9 gols)

Marcus Antonsson (SUE/IFK Värnamo): 18 pontos (18 gols)

Neymar (BRA/Paris Saint-Germain): 18 gols (9 gols)

Robert Lewandowski (POL/Barcelona): 18 pontos (9 gols)

Sölvi Vatnhamar (FAR/Vikingur Gota): 18 pontos (18 gols)

UOL