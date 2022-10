Por causa de sacolas com refrigerantes idosa foi arrastada por motorista de APP; Veja vídeo

- Publicidade -

Maria do Rosário, 60, a mulher que foi arrastada por um carro de uma motorista de aplicativo na Rua Madri, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, informou a polícia que a condutora acelerou o carro por causa das sacolas com refrigerante que a passageira levava. A vítima registrou um boletim de ocorrência na tarde desta quarta-feira (12), no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O fato aconteceu na tarde de terça-feira (11) após a idosa reclamar do atendimento da condutora. A idosa conta que estava se preparando para fazer uma festa de aniversário para sua filha e a motorista reclamou de umas sacolas com refrigerante “ela não queria que colocasse os refrigerantes dentro do carro e mandou guardar no porta malas, depois que viu o meu filho ela tentou arrancar com o carro e disse que não iria levar mais ninguém”.

Ainda de acordo com a vítima a mulher acelerou o carro no momento que ela tentou descer do veículo “quando eu coloquei o meu pé pra fora ela saiu em alta velocidade e me arrastou por quase 1 quilômetro. Os moradores que viram a cena que me ajudaram, ela foi embora e ficou com os meus pertences”.

Ao reduzir a velocidade para passar em um cruzamento, a população conseguiu parar o carro e socorrer a mulher. As pessoas que ajudaram a vítima acionaram a polícia e tentaram conter a condutora do veículo até a chegada dos militares.

As imagens mostram o carro modelo Prisma de cor branca, a passageira foi arrastada da rua Madri, até um trecho da avenida laguna no Lírio do Vale.

Veja vídeo: