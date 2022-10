Por abuso de adolescente de 12 anos, Polícia pede nova prisão do ator José Dumont

A Polícia Civil pediu a decretação de uma nova prisão do ator José Dumont, de 72 anos, investigado por estuprar um adolescente de 12 anos. O suspeito foi detido preventivamente por armazenar pornografia infantil, mas liberado com monitoramento eletrônico no último dia 12.

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) afirmou que a investigação reuniu evidências que comprovam o abuso contra o menor. No dia 15 de setembro, agentes realizaram uma ação de busca e apreensão na casa do ator, que acabou preso em flagrante após a localização do material pornográfico.

Dumont foi solto por determinação da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A decisão revogou a prisão ao alegar que a custódia não cabia no crime pelo qual ele está sendo processado. O novo pedido de prisão será avaliado pela 33ª Vara Criminal.

Segundo a apuração da polícia, Dumont aliciou um fã ao oferecer ajuda financeira a ele e sua mãe. O ator teria acariciado as partes íntimas do menino e lhe dado beijos na boca. O crime teria sido registrado por câmeras de segurança.