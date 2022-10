Policial reage a tentativa de assalto e atira contra suspeito

- Publicidade -

Um policial militar saiu ileso após reagir a uma tentativa de assalto e atirar contra um homem, detido na rua Juíz de Fora, no Bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por volta das 8h38 deste sábado (1).

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos abordaram o policial na rua Cândido José Casa, número 177, e anunciaram o assalto. A vítima estava a caminho do trabalho.

O policial reagiu ao assalto e atirou contra um dos suspeitos na região da nuca. A dupla conseguiu fugir em um carro preto e o PM não ficou ferido.

Por volta das 8h30, o suspeito foi deixado na frente de uma casa, ferido, na rua Juiz de Fora, número 80. Ele foi socorrido e encaminhado à um hospital da região, onde está internado sob escolta.

O segundo suspeito não foi encontrado. O caso deverá ser registrado no 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

Fonte: R7