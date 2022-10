Policial para resgatar vítimas de sequestro seguiu suspeito por câmeras de segurança

- Publicidade -

A investigação da Polícia Civil para resgatar duas vítimas de cárcere privado na manhã desta sexta-feira (28) foi digna de cena de série policial. Após jornada por câmeras de segurança e buscas na internet, as equipes chegaram até uma casa de festas no bairro Parque Novo Século, em Campo Grande, e prenderam quatro criminosos.

Tudo começou após as equipes da Defurv (Delegacia Especializada na Repressão de Furtos e Roubos de Veículos) receberem a denúncia da família de um caminhoneiro, que estava sob poder dos bandidos, que passaram a pedir resgate, mandar fotos da vítima e ameaçar cortar partes do corpo. A família chegou a fazer PIX para os sequestradores.

Assim, a esposa da vítima relatou à polícia que o cartão do marido havia sido passado em um supermercado. Então, os investigadores foram ao estabelecimento e, com as câmeras de segurança, identificaram o suspeito.

Dessa forma, foram buscando por câmeras na região e seguiram os passos do criminoso até chegar ao bairro Parque Novo Século.

Depois, a equipe policial utilizou a informação estatística de que vítimas de sequestro costumam ser mantidas em casas para locação. Os investigadores fizeram buscas na internet e mapearam locais de salão de festas na região.

A Polícia tinha a informação repassada por caminhoneiros que não caíram no golpe do falso frete de que um homem suspeito esperava as vítimas em um Corsa prata.

E foi com esse relato que a Defurv encontrou a casa de festa em que as vítimas eram mantidas reféns, após avistarem um Corsa prata na frente do local.

Prisão dos suspeitos e resgate das vítimas

Assim, os policiais fizeram uma campana até um suspeito deixar a casa. Então, eles o abordaram. O criminoso confessou tudo e revelou que havia duas vítimas na casa – e não uma como os policiais acreditavam -. A família do outro caminhoneiro sequestrado ainda não havia sequer registrado B.O de desaparecimento.

No local, outros três bandidos foram presos. Um deles já havia sido preso pelo mesmo tipo de crime em julho.

Com rastreador, uma das carretas foi localizada e já cruzou a fronteira com o Paraguai. A outra ainda não foi localizada. As autoridades policiais das rodovias – PRF e PMR – já foram acionadas para auxiliar nas buscas.