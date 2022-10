Policiais militares do Acre são destaques em curso de formação da Força Nacional

- Publicidade -

Acre é destaque no Curso de Formação da Força Nacional. Dos três primeiros colocados, o primeiro é terceiro lugar são integrantes da Polícia Militar do Acre.

Os policiais militares, 3° Sgt Walter Alves Menezes, foi classificado em primeiro colocado no 5° Curso de Operações de Choque da Força Nacional de Segurança Pública, evento realizado no pátio do Batalhão Escola de Pronto Emprego no Distrito Federal,

Dos 31 policiais militares formandos, de todo o Brasil, primeiro e o terceiro são policiais militares do Acre.

O soldado da Polícia Militar do Acre Ramilli Jardel Mota de Souza ficou em 3° colocado, e o 2° colocado foi um policial militar do estado de Pernambuco.

Portanto, do três militares classificados com destaque, dois são do estado do Acre, o que demonstra a qualidade e a capacidade individual e coletiva da Corporação.