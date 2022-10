Polícia prende homem suspeito de abusar de menina dos 8 aos 12 anos

A operação da Polícia Civil, que prendeu dois homens suspeitos de pedofilia na Serra, descobriu que um deles abusava sexualmente de uma vizinha há quatro anos. Atualmente, a criança tem 12 anos. Logo, os abusos começaram quando ela tinha 8 anos.

O caso aconteceu na Serra. O que levou a polícia até ele foi a suspeita de que o homem, de 29 anos, estava abusando sexualmente da uma vizinha. Com ele também foram encontrados vídeos com conteúdos de abuso sexual infantil no computador.

Segundo o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Brenno Andrade, o primeiro caso começou a ser investigado por meio de uma denúncia da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) dos Estados Unidos (EUA).

“Ele era suspeito de produzir conteúdo de abuso e exploração infantil de algum parente. As imagens que recebemos pareciam um ambiente familiar. Ao chegar ao local, descobrimos que ele abusava de uma vizinha desde que ela tinha 8 anos, hoje com 12. Não foram encontradas fotos dessa criança, mas havia material de outras crianças, semelhante a imagens da internet”, disse.

O delegado contou que o homem confessou que abusava da criança e disse que os casos aconteciam em qualquer encontro entre os dois, tanto na casa dele quanto na casa dela. A menina também foi ouvida e confirmou os fatos.

Além deste caso, a polícia prendeu outro homem, também com 29 anos, do bairro Morada de Laranjeiras. A polícia chegou na residência dele no momento exato em que estava fazendo o download dos vídeos. No computador, foram encontrados ao menos dois mil vídeos com conteúdo ilícitos, totalizando mais de 327 gigas.

Segundo o delegado, além da quantidade, chamou a atenção da polícia o conteúdo desses materiais. Além de armazená-los, ele também é acusado de compartilhar os vídeos.

“Além de vídeos com crianças, tinham vídeos de estupro de mulheres. Eram mulheres gritando e pareciam estar dopadas. Era esse tipo de material que ele pedia em aplicativos de mensagens”, disse o delegado.

Os dois suspeitos têm 29 anos. Para o que foi detido em Morada de Laranjeiras, não coube fiança, pois ele foi preso em flagrante. Já o suspeito de abusar da vizinha teve fiança arbitrada em R$ 30 mil, mas não pagou.

Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana e o juiz manteve a prisão dos dois após audiência de custódia.