Polícia Militar prende assaltantes e recupera R$ 12 mil roubados de supermercado 

O roubo (assalto) a um funcionário de um supermercado localizado na Avenida Getúlio Vargas, aconteceu por volta das 11 horas, desta segunda-feira, 31.

De acordo com informações, um funcionário do supermercado responsável por serviços bancários teria saído com um malote com Cerca de R$ 12 mil em dinheiro para efetuar depósito, quando foi rendido e o dinheiro roubado pelos assaltantes.



Em diligência, policiais militares conseguiram prender um dos assaltantes e com ele recuperar o valor roubado, em seguida o outro criminoso ao avistar a viatura da Polícia Militar cortou a tornozeleira eletrônica e tentou fugir, mas foi perseguido e preso.

O dinheiro e os dois assaltantes presos foram conduzidos a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.

Segundo a polícia os dois presos em flagrante são detentos em liberdade condicional.