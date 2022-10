Polícia Civil prende homem em flagrante por roubo em Rio Branco

- Publicidade -

No início da tarde dessa quarta-feira, 05, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubo e Extorsões – Dcore, prendeu em flagrante, L. R. da S. de 32 anos de idade, pelo crime de roubo.

A prisão em flagrante, foi efetuada quando o indivíduo fugia após roubar uma mulher que caminhava em via pública no bairro Tucumã, e foi abordada pelo indivíduo, que em posse de uma chave de fenda, obrigou a vítima a entregar o celular, e a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

A Polícia Civil deu início as investigações, e com a ajuda de câmeras de vídeo, foi possível identificar o autor, e o veículo usado no crime.

Além da prisão, foi possível também, recuperar os bens, o dinheiro, e o celular da vítima.

O preso foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante, e em seguida colocado à disposição da justiça.

De acordo com a autoridade pocilial, a investigação continua no sentido de identificar possíveis vítimas do mesmo assaltante.

Fonte/ Ascom – Polícia Civil do Acre