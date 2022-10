Polícia Civil prende dupla investigada por cometer vários roubos a casas de comércio em Xapuri

Ao final da tarde da última sexta-feira, 14 de outubro de 2022, a Polícia Civil em Xapuri prendeu, em flagrante, J.B.M. de 26 anos e apreendeu J.B.N. N. de 16 anos de idade investigados pela pratica delituosa de assaltos a casas de comércio no município.

De acordo com as investigações, a dupla escolhia comércios afastados do centro da cidade e utilizava uma arma de fogo para ameaçar as vítimas e subtrair dinheiro, sendo que o adulto escolhia os alvos e o adolescente praticava o crime.

Arma utilizada no cometimento do crime também foi apreendida.

Uma das vítimas foi agredida com uma coronhada na cabeça porque hesitou em entregar o dinheiro do caixa.

Os assaltantes foram conduzidos para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Xapuri onde se encontram a disposição do poder Judiciário.

Ascom/Polícia Civil do Acre