Polícia Civil prende acusado de homicídio no município de Feijó

Após investigações, a Polícia Civil prendeu Ronaldo Albuquerque Oliveira, de 23 anos, suspeito de matar Elielson Sousa de Araújo no último domingo (2), no KM 72 da BR-364, na zona rural de Feijó, interior do Acre. O cumprimento de mandado de prisão foi feito nessa quarta-feira (5).