Polícia Civil identifica e prende homem por roubo majorado em Rio Branco

Ao final da manhã desta quarta-feira (19), a polícia civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, identificou e prendeu em via pública, no bairro Baixada da Sobral, E. B. R. L. 26 anos, investigado pelo crime de roubo majorado (roubo com uso de arma de fogo).

A investigação apontou também, que o indivíduo é reincidente no cometimento do mesmo crime (roubo majorado), e já fazia parte de outras investigações.

O crime ocorreu no dia 17/08/22, no bairro Boa União, quando dois indivíduos se passando por clientes, marcaram de comprar um celular que estava à venda em aplicativo de compra e venda.

A vítima foi até o local marcado para entrega do celular, e foi surpreendida pelos criminosos, que em posse de uma arma de fogo subtraíram o aparelho da vítima.

A investigação identificou o autor, que foi preso e conduzido à delegacia para procedimento praxe, e em seguida colocado à disposição da justiça.

