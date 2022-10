Polícia aguarda resultado de perícia para concluir investigação de morte de jovem que caiu de caminhonete em carreata no AC

- Publicidade -

A Polícia Civil aguarda o resultado de laudos periciais para concluir o inquérito que investiga a morte da jovem Kevysla Costa Fernandes, de 23 anos, que morreu ao cair da carroceria de um veículo durante uma carreata do governador reeleito pelo Acre, Gladson Cameli (PP).

O acidente ocorreu no último dia 30, na Estrada Alberto Torres, no bairro da Paz, em Rio Branco. A reportagem não conseguiu contato com os familiares de Kevysla.

Ao g1, a assessoria da Polícia Civil informou que o procedimento investigativo foi instaurado e que as testemunhas já foram ouvidas e que a investigação ainda não foi concluída porque está aguardando laudos periciais que vão subsidiar o inquérito policial. O órgão disse ainda que tem um prazo de 30 dias para encaminhar o caso ao Poder Judiciário.

Transporte de pessoas em carroceria é proibido

Em carreatas de políticos, o transporte de pessoas em carrocerias é frequente, porém, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a prática é proibida. A polícia informou, ainda por meio da assessoria, que “todas as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.”

De acordo com o inciso II do artigo 230 do Código Brasileiro de Trânsito é proibido “conduzir veículo transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo Contran. A infração é gravíssima e a penalidade é a multa e apreensão do veículo, além da medida administrativa que recorre na remoção do veículo.”

Acidente

Ao cair da caminhonete, Kevysla bateu a cabeça no meio-fio e morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar o óbito. A jovem estava na carroceria do veículo quando se desequilibrou ao pegar o celular.

Após o acidente, a equipe do candidato do Gladson Cameli, que organizava o evento, lamentou a tragédia e suspendeu o evento.

Nota de solidariedade

Diante do lamentável acontecimento envolvendo a jovem Kevysla Costa Fernandes, a Coligação Avançar para Fazer Mais vem a público expressar sua consternação com o ocorrido e solidariedade com toda a família e amigos.

Kevysla era atuante na organização da campanha e sua ausência é sentida por todos nós. Em respeito ao luto, todas as atividades de campanha foram suspensas e foram tomadas as medidas necessárias para oferecer suporte para a família.

Coligação Avançar Para Fazer Mais

Fonte: G1AC