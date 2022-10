Pode votar de camisa da seleção ou de candidato? E de regata, bermuda e chinelo? Conheça as regras

- Publicidade -

Já preparou a roupa para votar neste domingo, 2? Muita gente ainda tem dúvidas sobre qual é a vestimenta permitida para as eleições.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garante ao eleitor o direito de se vestir como quiser: pode ser bermuda, chinelo, camisa da seleção brasileira ou até roupas com nome, número e imagem de candidatos. Só não pode entrar no local de votação sem roupas, sem camisa ou com roupas de banho.

Fazer boca de urna segue proibido. É vetada a distribuição de vestimentas ligadas a candidatos a outras pessoas, assim como a participção em aglomerações de pessoas com vestes padronizadas ou de manifestações coletivas e/ou ruidosas. Quem estiver usando blusas de candidatos também não pode abordar, aliciar ou usar qualquer tipo de método para persuadir outros eleitores.

A Gazeta do Acre