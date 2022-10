PM prende homem furtando fiação do Parque Ipê

- Publicidade -

Policiais militares do 1° Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante, na madrugada de sexta-feira, 28, um indivíduo que furtava a fiação da iluminação pública do Parque Ipê.

Os militares receberam informações do COPOM, de que um homem teria furtado a fiação do Parque Ipê. A equipe policial se deslocou e encontrou o suspeito próximo ao local indicado. Com ele foi encontrado um alicate, faca e fios subtraídos da iluminação pública. Uma testemunha reconheceu o homem como sendo o autor do crime.

AUTOR REINCIDENTE NO CRIME DE FURTO

O envolvido é conhecido por cometer furtos de fios de iluminação pública, e já foi preso mais vezes pela Polícia Militar, sendo a última no mês de junho por furto de fios no parque central, na Valdomiro Lopes.

Os militares encaminharam o homem a delegacia de flagrante, a Polícia Civil lavrou o flagrante delito e o indivíduo esta preso.

Fonte: Ascom da PMAC