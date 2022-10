PM prende homem acusado de abusar cunhada e menino de três anos

- Publicidade -

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (12) acusado de estupro contra a cunhada de 22 e o filho dela de apenas três anos.

O crime aconteceu em uma residência no bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho (RO). O homem também foi preso por violência doméstica contra a esposa de 35 anos.

Consta em ocorrência, que a jovem estava passando uns dias na casa da irmã. Ela estaria dormindo com o filho de três anos na hora em que acordou com cunhado passando as mãos nas partes íntimas dela e do filho.

A vítima saiu do quarto em desespero e contou o ocorrido para a irmã que estava na varanda da residência bebendo.

A jovem disse que ia chamar a polícia e neste momento o acusado começou a quebrar objetos da cunhada e dizer que se fosse preso ia matá-la.

A mulher dele tentou contê-lo e acabou agredida com socos pelo marido. Com a chegada da Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante.