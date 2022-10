PM no Acre decide manter mesma quantidade de agentes nas ruas durante 2º turno

- Publicidade -

O segundo turno das Eleições 2022 acontece no próximo domingo (30) e a Polícia Militar do Acre (PMAC) estará nas ruas para manutenção da ordem pública e apoio aos órgãos que estarão atuando durante a votação.

Com um efetivo de 1.225 policiais militares nos 22 municípios, a polícia conta com a mesma quantidade de agentes do primeiro turno.

Segundo o comandante geral da Polícia Militar, o coronel Luciano Dias, a PM coloca a mesma quantidade de agentes, apesar da votação ser apenas para presidente no Acre, o número de eleitores que sairão de casa para votar é o mesmo do primeiro turno. “Colocamos 1.225 agentes nas ruas e vamos manter este número, que deu certo no primeiro turno. Somente na capital serão 461 policiais militares e no interior serão 732 PMs”, disse.

A Polícia Militar deve atuar em diversas atribuições durante o segundo turno das Eleições 2022, como no policiamento ostensivo, próximo aos locais de votação, e na garantia do poder de polícia dos órgãos que estarão atuando no domingo de eleição, além de apoiar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), os juízes eleitorais e Ministério Público do Acre (MPAC).