PM apreende 10kg de maconha e quase 5kg de cocaína na BR364

Durante patrulhamento de rotina na BR 364 policiais militares que participam da Operação Guardiões da Fronteira, interceptaram um veículo caminhonete S10, na BR 364, próximo ao Rio Liberdade, no município de Tarauacá onde durante revista foram encontrados 15kg de maconha e cerca de 5kg de cocaína que eram transportados pelo condutor do veículo que não teve o nome revelado.

De acordo com informações do homem preso, ele pretendia chegar em Rio Branco, capital do Acre com o entorpecente que seria distribuído para outros estados da federação brasileira.

O entorpecentes apreendido, é o condutor preso foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.