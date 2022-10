Pipocando: Após acusar Anitta de xenofobia, influencer relata ataques: “Horrível”

- Publicidade -

Após registrar um boletim de ocorrência contra Anitta a acusando de xenofobia, Vini Singer usou suas redes sociais para relatar os ataques que tem sofrido e disse estar muito triste com toda a situação.

“Já sofri com depressão uma vez e posso dizer que é horrível. Com muita ajuda e esforço meu, eu consegui vencer. E agora, me vejo nessa situação novamente. Não estou conseguindo me alimentar e não tenho disposição para fazer nada”, disse.

Além de desabafar sobre o hate, o cantor também aproveitou para dar mais detalhes sobre o processo judicial, que veio a se tornar público. “O processo está em andamento, mas na verdade só quero que tudo acabe bem para que eu possa seguir com meus projetos (…) isso acaba afetando pessoas que amamos e que no fundo não tem nada a ver com isso”, afirmou.

A equipe de Vini também se pronunciou oficialmente, por meio de nota, para falar que o influencer está afastado das redes para cuidar de sua saúde mental.

Entenda

No fim do mês de setembro, Vinicius Souza de Menezes Santos, mais conhecido como Vini Singer, acusou Anitta de xenofobia. O episódio teria ocorrido no Instagram. De acordo com uma publicação feita por ele na rede social, o caso foi registrado por meio de boletim de ocorrência em uma delegacia paulista.

Segundo o rapaz, que soma mais de 300 mil seguidores no Instagram, Anitta cometeu o delito após receber uma crítica dele sobre o tamanho de sua saia.

“Amor, quer vir falar da minha roupa que está curta? Curto estilo 0% influenciador digital Vini Singer? Que novela você fez? Cantor? Não conheço nenhuma música sua. Nunca ouvi falar, subcelebridade. Então volta pra Bahia, seu baiano que você sai ganhando em vez de importunar a vida dos outros. Quando você for reconhecido no internacional, a gente troca um papo, ok?”, teria dito a artista.

Metrópoles