Piloto larga as pistas e fatura R$ 53 mil por dia no Onlyfans; veja as fotos

A piloto Renee Gracie, primeira mulher a concorrer com veículos V8, deixou as corridas para se tornar milionária.

A sua vida deu uma guinada de 180 graus quando resolver abandonou as pistas para se dedicar ao OnlyFans. A australiana, que competiu com a equipe Racing, começou sua campanha no site postando algumas imagens seminuas, pelas quais ela recebia uma renda de cerca de 2 mil euros por mês.

Então, ela decidiu começar a enviar vídeos, fazendo com que sua renda aumentasse visivelmente. Embora não tenha revelado o valor exato, os seus rendimentos rondam atualmente em 10 mil euros por dia, ou seja, R$ 53 mil.