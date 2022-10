Piloto desaparecido na Espanha é encontrado sem vida

- Publicidade -

piloto espanhol Santiago Durán, que estava desaparecido desde quarta-feira, foi, nesta sexta-feira, encontrado sem vida.

O avião de combate a incêndios em que o homem de 36 anos seguia partiu pelas 11h de quarta-feira do aeródromo de Doade, em Lugo, em direção a Córdoba, perdendo o sinal na fronteira entre Ourense e Zamora, onde viria a ser localizado, na tarde desta sexta-feira, diz o La Voz de Galicia.

O corpo do piloto, que seguia sozinho na aeronave, foi encontrado junto à mesma, tendo sido resgatado apenas esta noite, por estar num local de difícil acesso, detalha a rádio Cadena SER.

O mesmo meio indica que o avião despenhou-se nas montanhas de Pena Trevinca, uma área inacessível por meios terrestres, que as equipas de socorro da Guarda Civil alcançaram depois de uma travessia de quatro horas a pé.

O piloto será transportado para o instituto forense de Zamora, onde será realizada a autópsia.

O subdelegado do Governo em Zamora, Ángel Blanco, agradeceu a todos aqueles que participaram nas buscas, salientando que tiveram lugar “numa superfície muito extensa, com orografia complicada, e meteorologia adversa”, em declarações aos jornalistas.

Estiveram empenhados quatro meios aéreos, dois drones da Guardia Civil, e ainda 55 meios terrestres e 150 operacionais, num raio de 180 quilómetros. De notar que as buscas estenderam-se ao Norte de Portugal, contando com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR), dada a proximidade da fronteira portuguesa ao possível local de desaparecimento.

Desde o início que a empresa Plysa, proprietária da aeronave desaparecida, colaborava com as operações de resgate, tendo fornecido informações úteis sobre as características técnicas da aeronave e sobre as decisões que o piloto poderia ter tomado com base nas condições atmosféricas encontradas.

Santiago Durán contava com mais de mil horas de voo, segundo o La Voz de La Galicia. O avião que pilotava, o modelo Thrush 710P, é pequeno em tamanho, mas tem autonomia de três horas e meia e velocidade de cruzeiro de 160 milhas.

Notícias ao Minuto