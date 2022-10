PF apreende R$ 3 milhões em Manaus e prende dois homens ligados a político do Acre; Veja vídeo 

- Publicidade -

Duas pessoas foram presas na última sexta-feira (21), quando tentavam sacar o valor R$ 3.000.000,00 em uma agência bancária, localizada no bairro Praça XV, na zona sul de Manaus. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Defesa Institucional (Delinst), da Polícia Federal do Amazonas (PF) durante Operação Eleições no segundo turno.

Os dois homens que foram presos em flagrante estavam acompanhados de empresa de transporte de valores e possuíam vínculo familiar com político do estado do Acre. Foram apreendidos, além do dinheiro, dois celulares e um carro de luxo.

Os presos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Durante oitiva realizada por delegado responsável pelo caso, os presos não comprovaram a destinação do dinheiro, sendo então, conduzidos para audiência de custódia e responderão pelo crime de possível “caixa dois”, fundamentado no artigo 350 do Código Eleitoral, com pena de até 5 anos de prisão e multa.

Veja vídeo: