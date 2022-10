Petecão sobre expulsão de ‘infiéis’ do PSD: ‘O partido vai entrar na Justiça pedindo o mandato’

Após o resultado das urnas e a derrota do senador Sérgio Petecão ao governo do Acre, com apenas 27.393 mil votos, a direção do Partido Social Democrático (PSD) realizou uma avaliação minuciosa sobre o comportamento de seus filiados durante o processo eleitoral.

Em entrevista ao jornalista Itaan Arruda, nesta terça-feira, 18, o senador Petecão, que é presidente estadual da sigla, comentou sobre a expulsão de alguns nomes.

“Eu trato a política partidária com muita seriedade, mas, não dá para ter no time pessoas que nos traíram. Porque o cara que está na base, ele nos cobra. A gente injeta recurso nos nossos quadros e a direção nacional nos cobra. Já tem mais de 200 assinaturas referendando essa decisão, não dá para conviver, não é justo”, afirmou Petecão.

Estão não lista dos considerados traidores, que apoiaram a reeleição do governador Gladson Cameli (PP): o prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva, os vice-prefeitos Henrique Afonso (Cruzeiro do Sul), Raimundo Maranguape (Tarauacá), Elson José (Feijó) e Ney do Miltão (Senador Guiomard), entre outros vereadores.

De acordo com Petecão, a decisão já foi respaldada pelos membros filiados do PSD e deve se tornar pública nos próximos dias. “Alguns, o partido vai entrar na Justiça pedindo o mandato, porque o mandato é do partido”, endossou.

