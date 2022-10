Petecão parabeniza Gladson pela vitória e diz que aceita o resultado com “muita tranquilidade”

- Publicidade -

Após ficar em quarto lugar na disputa pelo governo do Acre com 6,42% (27393 votos), o senador licenciado Sérgio Petecão (PSD) disse que aceita o resultado com “muita tranquilidade”, parabenizou Gladson Cameli pela reeleição e disse que espera que governador “faça um governo voltado realmente para quem mais precisa”.

“Minhas amigas e meus amigos, Com as urnas apuradas, o povo do Acre escolheu novamente o governador Gladson para nos representar pelos próximos quatro anos. Aceito esse resultado com muita tranquilidade, pois sou um ferrenho defensor da democracia. A vontade do povo é suprema. Parabenizo o governador e espero, de coração, que ele faça um governo voltado realmente para quem mais precisa. Temos muitos acreanos passando fome em pleno século 21. Que Deus abençoe o novo povo. Até breve!”, encerrou.

Notícia da Hora