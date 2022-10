Pesquisa mostra que pessoas que usam brinquedos sexuais são mais felizes

Pouquíssimas vezes o comportamento sexual do brasileiro foi estudado e pesquisado. Pensando em desmistificar essa realidade, a pantynova, pioneira em bem-estar sexual no Brasil, lançou o Censo do Sexo 2022. O estudo mostra que 52% das pessoas que possuem sex toys, ou brinquedos sexuais, têm uma vida sexual mais satisfatória. Veja a pesquisa abaixo.

De acordo com o estudo, pessoas que investiram em brinquedos eróticos viram sua conexão com seus parceiros aumentar, enquanto 53% sentiram melhorar suas relações sexuais com outra pessoa, e enquanto outros 37% aumentaram a frequência das relações. Além disso, outros 52% perceberam um aumento na frequência de orgasmos. Outros 64% dos entrevistados celebrou um aumento na frequência de vezes em que “chegaram lá”.

“Além de ser pioneira em bem-estar sexual no Brasil, a pantynova também é uma referência nacional no desenvolvimento de brinquedos e acessórios sexuais. Mas essa é somente uma das razões de ter uma questão que relaciona o uso de sex toys à sexualidade. Entendemos que lubrificantes, vibradores, sugadores clitorianos e outros acessórios são importantes no processo de autodescoberta e na busca pelo prazer”. explica Izabela Starling, cofundadora da pantynova

Para o sexólogo e fisioterapeuta Félix Neto, o “aumento da felicidade” ao adquirir um brinquedo sexual, está associado ao fato de que, para pessoas solteiras, possuir um produto erótico é um sinal de liberdade, de que elas, de fato, se tornaram ‘donas’ de seu prazer e de seu próprio corpo. Para quem está num relacionamento, é uma redescoberta das possibilidades que podem ser exploradas com a parceria.

“Investir em brinquedos sexuais pode te levar a um nível superior das experiências de prazer que cada um já experimentou até então. É encontrar um novo estímulo, uma nova sensação e que pode ser vivenciada sozinha ou acompanhada. E estar feliz, sexualmente falando, promove uma onda de diversas outras melhorias na vida pessoal e no trabalho, por exemplo”. Félix Neto, sexólogo e fisioterapeuta

A atriz e apresentadora Taís Araújo, em entrevista para o “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fê Paes Leme, comentou que “ter um brinquedo sexual, mudou sua vida” trazendo, na prática, os dados do Censo do Sexo. A atriz falava sobre o ‘Babe’, toy disponível no e-commerce da pantynova.

“Nosso objetivo como marca é incentivar que as pessoas busquem suas fontes de prazer e autodescoberta. Um brinquedo sexual é um complemento para uma vida mais plena, vai muito além de apenas satisfação sexual, mas se torna parte da vida das pessoas”, comenta Heloisa Etelvina, cofundadora da pantynova.