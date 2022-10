Pesquisa da FECOMÉRCIO aponta mais 66% dos cidadãos acreanos endividados

Um pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), divulgada nesta semana, revelou que 66,8% dos riobranquenses estão endividados.

O estudo apontou que 42,3% da população da capital já comprometeu mais de 30% da sua renda mensal.

“Sem aumento da renda e contenção das despesas, estas famílias endividadas não têm como sair desta armadilha. Infelizmente, essa é uma situação que atrapalha a vida financeira de muitos acreanos, assim com dos demais brasileiros, em sua grande maioria”, enfatizou Egídio Garo, consultor da Fecomércio.

De acordo com levantamento feito em agosto, pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), o endividamento no primeiro semestre deste ano chegou a 75% da população de Rio Branco, sendo que 73% dos entrevistados tinham comprometido 36% da renda mensal.

Para a maioria dos endividados, as dívidas vencidas do cartão de crédito comprometeram 28% da renda, seguido de aluguel, empréstimos consignados, alimentação e consumo da energia elétrica.

A pesquisa foi feita no último dia 6 de outubro junto a 400 pessoas da capital.

Fonte/ A Gazeta do Acre