Pesquisa aponta que maioria dos riobranquenses vão presentear no dia das crianças

Uma pesquisa, feita pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio) e do Data Control Instituto de Pesquisas de Rio Branco, aponta que a maioria dos Riobranquenses vai presentear do dia das crianças, celebrado em 12 de outubro.

A pesquisa foi feita com 201 consumidores da capital acreana, no dia 4 de outubro, e revelou que 73% devem presentear os pequenos na data comemorativa. Enquanto 27% não devem desembolsar nenhuma quantia.

Conforme a pesquisa, aqueles que não vão presentear, justificam a falta de dinheiro, ou mesmo afirmam não ter filhos, ou por não comemorar a data.

Entre os presentes, mais citados estão brinquedos, roupas, além de bicicleta, calçados entre outros. A busca deve se concentrar no comércio do Centro da capital.

Os valores que as pessoas estão dispostas a investir variam de R$ 50 a R$ 200 em média. E em relação à forma de pagamento das compras a maioria deve pagar à vista, uma minoria vai parcelar ou negociar.

Expectativa de vendas

O levantamento também abordou 104 empresários do comércio de Rio Branco para avaliar as perspectivas de vendas para a data.

Para 51% dos entrevistados, a data é uma boa oportunidade de vendas. Para outros 38,5%, no entanto, o movimento de venda para o dia deve ser normal; uma parcela de 9,6% se mostra apreensiva.

Já que a maioria tem boas expectativas, a maioria revelou que está se preparando para a data seja divulgando produtos e destacando ofertas ou oferecendo embalagem especial para clientes com compras para o dia.

