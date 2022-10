Personal casca-grossa, Carol Vaz bomba no TikTok com vídeos sádicos e intensos “Nada de treino fofo!”

Quem já viu os vídeos da personal trainer Carol Vaz sabe que “moleza” é uma palavra que não existe no vocabulário dela.

A treinadora está fazendo sucesso no TikTok graças aos vídeos de treinos intensos que faz com os alunos.

Nas gravações, Carol gosta de mostrar o lado sádico e aparece gritando, cobrando e exigindo o máximo empenho dos pupilos, que esperneiam e — às vezes — saem até tremendo dos exercícios devido à exaustão muscular.

A musa da academia DNA começou no mundo fitness há 20 anos, quando ainda tentava conciliar o emprego de recepcionista no local com os estudos na faculdade de direito. Quando estava prestes a se formar, ela decidiu prestar um novo vestibular para educação física, sem a aprovação da família.

Nas redes sociais, Carol conta que a trajetória não foi nada fácil. Ela precisou driblar o machismo do mercado até se consolidar como a grande treinadora “malvadona” que é hoje.

Agora, Carol conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e quase 7 milhões no TikTok. Apesar do sofrimento instantâneo que provoca, ela criou um verdadeiro time de alunos que esbanjam alegria com os resultados que adquirem com treinos duros.

Fonte/ lifestyle.r7.com