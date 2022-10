Perseguição: Por homenagear o Presidente Bolsonaro, Neymar Jr. pode sofrer punição na Copa do Mundo

- Publicidade -

No próximo domingo, os brasileiros decidirão, nas urnas, quem será o próximo presidente do país.

A decisão está entre o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, popularmente chamado de Lula.

Desta forma, muitos brasileiros vêm, nos últimos dias, revelando em quem votarão. E um deles, o principal jogador da Seleção Brasileira, Neymar, que vem demonstrando seu apoio ao atual presidente, Jair Messias Bolsonaro.

Possível comemoração de Neymar é proibida pela FIFA

No último fim de semana, inclusive, o camisa 10 participou de uma live com o presidente, prometendo uma homenagem na comemoração do primeiro gol que marcar na Copa do Mundo, que se inicia daqui a alguns dias.

Porém, conforme publicado por Rodrigo Mattos, no UOL, o atacante pode, até mesmo, sofrer um processo disciplinar caso faça isso, visto que qualquer gesto que possa se associar à política, é proibido pela FIFA:

Confira a declaração do advogado Eduardo Carlezzo: “O jogador que fizer gesto que possa se associar a política estará sujeito a sofrer processo disciplinar”