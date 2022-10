‘PELO WHATS’: após descobrir traição no celular do marido dona de casa é espancada

- Publicidade -

Após descoberta de traição, uma mulher de 34 anos ainda foi espancada pelo marido de 33 anos na manhã desta quarta-feira (26) em uma residência no bairro Três Marias, área Leste de Porto Velho (RO). O autor do crime fugiu.

O Rondoniaovivo apurou por meio do boletim de ocorrência policial que a mulher ao pegar o celular do marido e olhar as mensagens no aplicativo whatsapp descobriu que era vítima de traição.

A mulher indignada foi questionar o marido, mas ele se achando na razão partiu para a violência contra a esposa.

A vítima foi agredida com vários socos no rosto e empurrada contra a parede. O acusado ainda arremessou um martelo, que pegou no vidro da janela.

Os estilhaços do vidro causaram um corte na mulher e o agressor fugiu ao ver que a esposa estava ligando para a Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam).