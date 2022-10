Pelo menos 26 estrangeiros de 14 países morreram na tragédia de Seul

- Publicidade -

Pelo menos 26 estrangeiros de 14 países foram mortos na multidão de sábado em Itaewon, em Seul, Coreia do Sul, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul em um comunicado de imprensa no domingo (30).

Outros 15 estrangeiros ficaram feridos. A maioria deles voltou para casa, enquanto seis ainda estão sendo tratados no país. No total, 153 pessoas morreram, 56 homens e 97 mulheres, informou o Ministério do Interior e Segurança da Coreia do Sul.

O ministério também disse que está tomando todas as medidas para fornecer apoio aos parentes enlutados dos estrangeiros mortos no desastre, como permitir a entrada na Coreia do Sul e ajudar nos preparativos para o funeral.

O tumulto ocorreu em um beco estreito, causado por uma superlotação. Pessoas ficaram prensadas e caíram umas nas outras. A maioria dos feridos ou mortos é formada de adolescentes ou pessoas na faixa dos 20 anos, de acordo com as autoridades locais.

Veja o que se sabe até o momento sobre o caso:

O que causou a confusão não está claro, mas testemunhas disseram que antes da confusão os foliões estavam espremidos nas ruas estreitas do bairro e que era difícil se locomover;

A maioria das vítimas até agora eram adolescentes e pessoas na faixa dos 20 anos, disseram autoridades. Muitos estavam vestidos com fantasias de Halloween;

Fotos e vídeos nas redes sociais mostram pessoas deitadas nas ruas e em macas enquanto socorristas prestam socorro;

Muitas vítimas sofreram parada cardíaca e dificuldades respiratórias, disseram autoridades no local;

Mais de 1.700 socorristas foram enviados, incluindo 517 bombeiros, 1.100 policiais e cerca de 70 funcionários do governo;

As autoridades estão tendo dificuldade em identificar as vítimas e estão pedindo ajuda às famílias;

O governo da cidade de Seul também está recebendo relatos de pessoas desaparecidas;

Dezenas de feridos foram transferidos para hospitais próximos, com as autoridades de saúde locais acrescentando que o número de mortos provavelmente aumentará.

CNN