Pedro pode deixar o Flamengo e entra na mira de um dos maiores clubes da Europa 

Pedro, do Flamengo, segue com seu nome ventilado fora do clube. O jogador, que na atual temporada se tornou titular absoluto da equipe e chegou até a Seleção Brasileira, soma 27 gols marcados e 7 assistências nos 56 jogos em que disputou pelo Mais Querido.

Esta, inclusive, é a melhor temporada de sua carreira e, não atoa, vem despertando os olhares de clubes do futebol europeu.

Pedro observado pelo Barcelona