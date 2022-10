Pedido de liberdade foi negado a acusada de tirar a vida da jovem Edlyn Vitória por ciúmes

- Publicidade -

O juíz Álesson Braz, da 2ª vara do tribumal do Júri e auditoria Militar da Comarca de Rio Branco, negou o pedido de relaxamento da prisão da ré Raine da costa Brilhante, de 20 anos, que responde por três crimes de homicídios, 1 consumado, e 2 tentados.

Raiane é acusada de matar a facadas, a jovem Edlyn Vitória da Silva Bezerra, de 18 anos, e causar ferimentos em Laís Ingrid Oliveira da Silva, de 22 anos, e em Davi Ribeiro Bispo, 25 anos, seu ex-namorado e pivô dos crimes.

Ao negar o pedido de defesa da acusada, o Juíz Álesson Braz, alegou que a situação processual da denunciada, se encontra em onde, não havendo nos autos, notícia capaz de mudar os elementos autorizadores da prisão preventiva, que deverá ser mantida.

De acordo com o que foi apurado na delegacia de homicídio e proteção a pessoa – (DHPP), o fato ocorreu no início da noite do dia 29 de maio desse ano.

Ao ser avisada de que seu ex-namorado, Davi Ribeiro Bessa, estaria em companhia de duas jovens, em uma festa que estava sendo realizada em um clube da avenida Amadeo Barbosa, no Bairro Canaã, ficou transtornada ao ponto de se apossar de uma faca, invadir o ambiente e esfaquear a jovem Edlyn Vitória, que morreu no local, e ferir Lais Ingrid e Davi Bessa, que foram hospitalizado.

Fonte/ Ac 24horas