Patrícia Rêgo diz que ‘Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial’ ‘coroa um trabalho coletivo do MP-AC’

A procuradora acreana concorreu com o procurador-geral de Minas Gerais, Darcy de Souza Filho, e com o procurador-geral do Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda. A cerimônia ocorreu no início da semana, em Brasília, durante a abertura da 6ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça, um dos maiores eventos sobre a revolução tecnológica nas instituições do Sistema de Justiça.

A premiação reconhece personalidades que tenham liderado uma contribuição para justiça brasileira, ou que tenham demonstrado uma trajetória consistente de liderança de gestão de projeto, programa inovador ou difusão de inovação.

“Essa premiação é uma distinção pessoal, mas, naturalmente, coroa uma trabalho coletivo de membros e servidores do MP, que comigo atuam, e da própria instituição do Ministério Público do Acre. E é muito importante porque nos incentiva, nos emociona e pode inspirar outras instituições e outras pessoas, no Sistema de Justiça, especialmente, no Acre, para que busquem fazer as coisas diferentes daquilo que usualmente a gente faz para trazer resultados efetivos para transformação da sociedade no estado”, declarou Patrícia.

Sobre o prêmio

O Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial destaca cases de sucesso e profissionais com perfil empreendedor em suas instituições, em sete categorias: Inovação Tecnológica, Inovação na Gestão, Laboratórios de Inovação, Inovação Social, Liderança Exponencial, Executivo de Tecnologia, Executivo de Inovação.

O evento contou com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que falou sobre os desafios da Justiça no Brasil. O ministro, que disputava na categoria Liderança Exponencial, também foi um dos vencedores.

Fonte/ A Gazeta do Acre