Patrão ataca funcionário a golpes de foice na Zona Rural de Porto Acre

Uma tentativa de homicídio foi registrada no sábado 8, em uma fazenda localizada no km 10, do Ramal do Seringueiro, localizado no projeto assentamento do Tocantins, que fica no município de Porto Acre. A vítima identificada por Ronaldo Rodrigues Kaxinawá, de 37 anos, teria entrado em uma discussão com o patrão, que não teve a identidade divulgada, quando foi surpreendido pelo homem, que armado com uma foice, desferiu vários golpes na cabeça no funcionário. Segundo Ronaldo, o homem não teria nenhuma motivo para atacar o mesmo.

Temendo perder a vida, a vítima fugiu do local e se escondeu em uma propriedade próxima, onde pediu ajuda e foi socorrido pelo dono da residência, que colocou o homem em um veículo e o levou até encontrar a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, que interceptou o veículo particular e prestou os primeiros atendimentos a vítima.

Em seguida, Ronaldo foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada bastante ferido e em estado grave. O acusado do crime não foi encontrado pelas autoridades policiais, o homem continua foragido.